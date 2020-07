Huawei: per Yu Chengdong le fotocamere da 100 MP sono ancora sotto i sensori CMOS

Negli ultimi due anni, la risoluzione dei sensori della fotocamera per smartphone sono aumentati a dismisura, fino ad arrivare ai 108 MP di Xiaomi Mi Note 10 – che tornerà utile anche in campo medico – e Mi 10 Pro. Ma un così alto numero di Megapixel è sinonimo di assoluta qualità? Per qualcuno no, come il CEO di Huawei Consumer Business Yu Chengdong, che sostiene, in un'interessante digressione, che i sensori con oltre 100 MP non sono poi così efficienti come i sensori CMOS che utilizza la serie P40 di Huawei.

Yu Chengdong: i sensori della fotocamera da 100 MP inferiori in qualità ai CMOS di Huawei

Su un post su Weibo, come solito è fare, Yu Chengdong ha illustrato un'analisi di produzione in merito alla fotocamera per smartphone e sarebbe emerso che la resa dei sensori da 100 MP e più non è poi così di qualità rispetto ai sensori con pixel più larghi, quindi con tecnologia CMOS, utilizzati nei flagship di Huawei, come P40 Pro+, campione del settore. Questo perché i super sensori dalla grande risoluzione tendono a combinare pixel più piccoli per sintetizzare quelli più grandi e questo porta un'inevitabile perdita di qualità ed in questo confronto è effettivamente palese.

Parafrasando la classica frase:” Non è il Megapixel a fare la fotocamera“, Yu Chengdong spiega che appunto fare foto da mobile non è semplicemente correlato alla risoluzione del sensore, è tutto un progetto sistematico che include sì il numero di Megapixel, ma anche la loro misura, il processore, gli algoritmi del software e le capacità del chipset. Questo richiede grandi investimenti e continui accumuli tecnici.

Per comprendere meglio dove vuole andare a parare, ricorda di quando definì i display 2K non ancora pronti per poter essere sfruttati al meglio e dopo anni ha avuto ragione, cioè che è meglio insistere nel creare prodotti che possano essere sfruttati al meglio dagli utenti piuttosto che prodotti con parametri molto alti e Huawei andrà sempre nella direzione del miglioramento.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu