Huawei lancia lo Yaoxing Pilot Program per un mondo sempre più smart

Huawei, da una situazione negativa quale quella che sta vivendo, ne sta traendo vantaggio andando a sviluppare sempre più soluzioni al fine di migliorare l'esperienza d'uso con i propri prodotti. Soprattutto, sta facendo in modo di far lavorare con costanza alle applicazioni pensate per i HMS, che sono ormai più di 80.000. Proprio per questo, ha lanciato lo Yaoxin Pilot Program al fine di spingere sviluppatori ed internet partner a portare il proprio ecosistema al massimo delle sue potenzialità a livello globale.

Huawei Yaoxing Pilot Program: una spinta per i partner cinesi al fine di accelerare lo sviluppo dei HMS nel mondo

Ad annunciare il programma pilota è stato Zhang Pingan, Presidente di Huawei Consumer Cloud Services durante il keynote “Internet of Everything HMS Building Globalization“. Ma in cosa consiste lo Yaoxing Pilot Program di Huawei? In pratica, l'azienda spingerà con i propri mezzi sviluppatori e partner cinesi che lavorano sull'ecosistema del brand, attraverso gli HMS, al fine di creare una società sempre più smart nel minor tempo possibile. Questo perché molti nel mondo, secongo Zhang, non riescono ancora a godere appieno delle potenzialità degli ecosistemi smart.

L'investimento per questo programma pilota sarà veramente ingente per Huawei, dato che la cifra si aggira intorno al miliardo di dollari, in modo da fornire quante più risorse possibili al fine di arrivare quanto prima all'ambizioso obiettivo. Ecco le parole di Zhang in merito al progetto:” Speriamo attraverso AppGallery di coprire più di 170 paesi nel mondo, in modo da portare le nostre applicazioni sviluppate in Cina a più di 700 milioni di utenti. Allo stesso tempo, la nostra compagnia continuerà a migliorare le applicazioni proprietarie, al fine di migliorare la qualità dei nostri prodotti“. Insomma, il brand sembra crederci fortemente e potrebbe seriamente conseguire un obiettivo tanto importante.

