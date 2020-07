Huawei Watch RS registrato in Europa: in arrivo un nuovo smartwatch premium

Il produttore cinese potrebbe lanciare un nuovo smartphone premium chiamata Mate Watch, come emerso a maggio grazie ad un marchio registrato. Eppure sembra che le novità non finiscano qui e potrebbe essere in dirittura d'arrivo un ennesimo dispositivo del brand, stavolta con il nome Huawei Watch RS.

Huawei Watch RS è il nome del prossimo smartwatch premium

Il nuovo marchio registrato in Europa è stato pubblicato il 28 luglio 2020 e fa riferimento ad un nuovo indossabile del brand. Molto probabilmente si tratta del nome di uno smartwatch, presumibilmente una soluzione premium sulla scia del modello GT 2 (e della sua controparte più accessibile GT 2e). Ovviamente il tutto è ancora molto nebuloso, ma è facile supporre che questo dispositivo inedito possa debuttare nel corso dei prossimi mesi, durante l'evento di lancio della serie Mate 40.

Huawei Watch RS, questo il possibile nome dell'indossabile. Il marchio è stato registrato presso l'EUIPO (l'ente per le proprietà intellettuali in Europa) e la classificazione 9/14 indica che si tratta proprio di un orologio da polso.

Il trademark in questione regala anche una brevissima panoramica di alcune caratteristiche: si parla della possibilità di riprodurre e registrare suoni e immagini, ergo il dispositivo dovrebbe avere a bordo uno speaker per l'audio. Il documento riporta anche il nome GTRS ma non è chiaro se si tratti di un ennesimo dispositivo.

In merito alle “immagini” non è chiaro se potremmo avere una fotocamera integrata oppure se si tratta di un riferimento alla possibilità di usare il dispositivo per scattare da remoto con lo smartphone. Per concludere, allo stato attuale non è chiaro se Mate Watch e Huawei Watch RS siano lo stesso dispositivo o meno (con RS come nome internazionale); un'altra ipotesi è che il modello RS possa essere una versione speciale Porsche Edition dedicata al prossimo smartwatch del brand.

