Huawei Watch GT 2 e Honor MagicWatch 2 ricevono l’aggiornamento di luglio

Due dei più interessanti smartwatch sul mercato, Huawei Watch GT 2 e Honor MagicWatch 2 si aggiornano introducendo interessanti feature che li rendono sempre più completi ed affidabili. Infatti, sono aggiunte funzioni dedicate all'attività fisica e alla salute femminile.

Huawei Watch GT 2 e Honor MagicWatch 2, arriva il rilevamento di attività fisica e ciclo mestruale

Nel mese di maggio, il Watch GT2 ha ricevuto alcune nuove funzionalità come il monitoraggio SpO2, mentre l'Honor MagicWatch 2 aveva visto ampliarsi le sue attività sportive nell'aggiornamento di giugno. Nel mese di luglio invece, l'update porta ad entrambi le stesse nuove feature. Andando a scrutare il changelog, troviamo infatti l'arrivo del rilevamento automatico dell'attività motoria e l'identificazione di quale sia, oltre all'introduzione del monitoraggio del ciclo mestruale e la funzione per la previsione mensile.

I brand consigliano di aggiornare l'applicazione Huawei Health almeno alla versione 10.1.0.311 per poter usufruire di queste funzioni.In più, nell'update per GT 2 e MagicWatch 2 sono aggiunte più fasce orarie internazionali ed è migliorata la stabilità del sistema. Il firmware con build 1.0.8.16 ha un peso di soli 20 MB.

L'aggiornamento per Huawei Watch GT 2 e per lo smartwatch di Honor è in roll out a livello globale, e dovrebbe arrivare anche da noi nelle prossime settimane.

