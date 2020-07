Huawei Watch GT 2 si prepara ad avere l’assistente vocale Celia

Huawei sta progressivamente espandendo il proprio assistente vocale Celia, da quando si è trovata impossibilitata ad usare Google Assistant. Introdotto con il lancio della serie Huawei P40 e della relativa EMUI 10.1, ci vorrà ancora tempo prima di poterlo vedere sugli altri dispositivi, ma Huawei Watch GT 2 sarà uno dei primi a supportarlo. Ad affermarlo è la stessa azienda, come dichiarato di recente dal direttore della divisione smartwatch.

L'assistente vocale Celia farà il suo debutto anche su Huawei Watch GT 2

Lo ha detto Duan Mengran ai ragazzi di Wareable: nel corso dei prossimi mesi Celia farà il suo debutto sugli smartwatch Huawei. Questi non comprendono solamente Huawei Watch GT 2, ma anche Watch GT e GT 2e, anche se non è chiaro se l'aggiornamento arriverà su tutti quanti o solo sul più recente. Potremmo saperne di più in occasione della Huawei Developer Conference 2020, assieme alle novità su EMUI 11 e HarmonyOS.

La realizzazione di un assistente vocale è un'impresa ardua, specialmente perché lo si deve sviluppare per varie lingue. Non soltanto Celia dovrà parlare in maniera corretta, ma soprattutto dovrà essere in grado di recepire al meglio la voce degli utenti in varie parti del mondo. Dato che gli smartwatch Huawei sono dotati di sistema operativo proprietario, la presenza di un assistente vocale fatto in casa si fa abbastanza necessaria. Apple può contare su Siri, Samsung su Bixby e WearOS su Assistant, mentre gli indossabili Huawei ne sono sprovvisti.

