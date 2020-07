Huawei Watch GT riceve l’aggiornamento di luglio

Oggi è il turno di Huawei Watch GT a ricevere il nuovo aggiornamento del mese di luglio. La stessa sorte è toccata a Huawei Watch GT 2 e Honor MagicWatch 2, sui quali è stato rilasciato pochi giorni fa. Il primo smartwatch dell'azienda, annunciato pubblicamente nel 2018, riceve così un nuovo software che va a risolvere alcuni dei problemi incontrati dai suoi possessori.

LEGGI ANCHE:

Huawei batte Samsung ed Apple nella vendite di smartphone 5G

Un nuovo aggiornamento è stato rilasciato sul primo Huawei Watch GT

Al contrario dei succitati Huawei Watch GT 2 e Honor MagicWatch 2, però, l'aggiornamento di luglio non introduce le nuove modalità di tracking del ciclo mestruale e dell'allenamento. L'update di Huawei Watch GT ha come unico obiettivo la risoluzione di alcuni problemi noti, per quanto non vengano precisati. Il firmware, in fase di roll-out via OTA, pesa 1.29 MB ed introduce il firmware 1.0.12.18.

Per effettuare l'update assicuratevi di avere lo smartwatch ad almeno il 20% di batteria: aprite l'app da smartphone Health, andate in Dispositivi, selezionate Watch GT e selezionate l'aggiornamento di firmware. Nel caso in cui non fosse presente, dovrete attendere che vi arrivi nel corso dei giorni a venire.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu