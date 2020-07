Nella giornata di oggi Huawei ha presentato una sfilza di prodotti molto interessanti, come la nuova TalkBand B6 ed il nuovo tablet Wi-Fi 6 MatePad 10.8, ma anche un prodotto pensato appositamente per i bambini come il Watch 4X, nuova generazione di smartwatch dotato anche di doppia fotocamera e varie specifiche molto utili ad un prezzo da top gamma.

Huawei Watch 4X: tutto su specifiche, prezzo e uscita del nuovo smartwatch per bambini

Design e caratteristiche

Cosa contraddistingue il nuovo smartwatch per bambini Huawei Watch 4X? Come i suoi predecessori, il modello appena presentato è dotato di varie specifiche interessanti: su tutte, la doppia fotocamera, presenti sia sulla parte laterale per scattare foto da 8 MP e una sul quadrante da 5 MP dato che supporta le videochiamate, oltre al riconoscimento della scena. Inoltre, ha un supporto GPS molto avanzato a cinque modalità a doppia frequenza con 11 rilocazioni. Per la memoria, è dotato di 1 GB di RAM e 16 GB di storage, molto più capiente di alcuni Watch GT e del predecessore 3 Pro.

Per quanto riguarda il display, troviamo una bella soluzione AMOLED da 1.41″ (320 x 360 pixel), mentre per le dimensioni siamo sui 53 x 45.7 x 14.7 mm per un peso leggero di 67.7 grammi. Andando alla connettività, supporta Bluetooth, Wi-Fi, NFC (per pagamenti con AliPay) e connessione dati 4G, essendo dotato di vano SIM. La cassa dello smartwatch Huawei Watch 4X è inoltre impermeabile fino a 50 metri ed ha un monitoraggio delle sessioni di nuoto molto avanzate.

Watch 4X – Prezzo e disponibilità

Il nuovo smartwatch per bambini Huawei Watch 4X sarà disponibile in Cina (ad oggi in Occidente è inedito) dal 19 agosto 2020 ad un prezzo non propriamente economico di 1398 yuan, circa 170€ al cambio che però in parte le specifiche potrebbero giustificare.

