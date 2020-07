Di applicazioni molto particolari, ne esistono a bizzeffe, ma quelle di Huawei che integrano la tecnologia AR sembrano essere davvero accattivanti. Dopo aver sviluppato un'app per le mappe con tale tecnologia, il colosso cinese ha messo sulla sua piattaforma di test l'applicativo Unseen, che permette agli utenti di creare un mondo virtuale grazie proprio alla realtà aumentata.

Ma come funziona questa app Huawei Unseen? Molto semplicemente, la nuova applicazione in test del brand cinese grazie alla realtà aumentata è possibile creare un mondo virtuale direttamente sovrapponibile a quello reale, in modo da poter sperimentare il futuro della tecnologia. Da lì, è possibile esplorare alcuni giochi in AR, visitare il surreale pianeta X, costruire una foresta di graffiti e comprendere la convenienza dell'ecosistema smart, oltre alla magia del futuro.

Purtroppo, questa possibilità è ristretta al momento alla sola Cina e gli utenti che vogliono provare questa esperienza in anteprima con Huawei Unseen devono entrare nel gruppo dedicato sul social QQ. Gli smartphone che la supportano sono Huawei P20 o superiore, Nova 3 o superiore e Honor 20 e superiori.

