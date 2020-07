A distanza di un po' dall'ultimo capitolo della gamma, il colosso cinese ha lanciato una nuova smartband ibrida, per il momento solo in patria. Si tratta della TalkBand B6, un dispositivo che non mancherà di soddisfare i più esigenti, anche se non tutti potrebbero trovare “utile” la sua caratteristica principale, ossia quella di integrare sia funzionalità da smartband che da auricolare Bluetooth per musica e chiamare. Ma bando alle ciance, andiamo a scoprire tutto su design, specifiche, prezzo e disponibilità della nuova Huawei TalkBand B6.

Aggiornamento 30/07: Huawei ha ufficializzato da nuova smartband.

Huawei TalkBand B6 è ufficiale: tutto quello che c'è da sapere sulla nuova smartband ibrida

Design e caratteristiche

A quasi due anni di distanza, la smartband ibrida del brand cinese è pronta a tornare. Per chi si fosse perso qualche dettaglio, la serie offre un indossabile con auricolare Bluetooth integrato (da qui il nome Talkband), una soluzione originale e di certo non adatta a tutti. Gli irriducibili della serie troveranno pane per i loro denti con Huawei TalkBand B6, già nei giorni scorsi protagonista di immagini e in un video hands-on leak.

Quest'oggi – 30 luglio – la compagnia cinese ha alzato ufficialmente il sipario sul nuovo indossabile. Il design della smartband richiama quanto visto con la precedente generazione, seppur offrendo un pannello più ampio e di certo altre migliorie; il cinturino è realizzato in silicone nero o rosso, ma sono presenti anche due versioni premium con cinturino in metallo o in pelle (in due colorazioni, come nell'immagine che vedete in basso).

Specifiche

La nuova Huawei TalkBand B6 arriva con a bordo un display flessibile AMOLED a colori più ampio (si passa 1.53″ da 1.13″ del modello precedente), con risoluzione 460 x 188 pixel, densità di 326 PPI e protetto da uno strato antiriflesso. L'indossabile è equipaggiato con il chipset proprietario Kirin A1, con il supporto al Bluetooth 5.2. Nella modalità auricolare è presente la doppia riduzione del rumore con il supporto ad un particolare algoritmo di ottimizzazione audio sviluppato autonomamente dalla casa cinese, votata a rendere le chiamate più chiare.

In termini di autonomia, secondo quanto riportato dall'azienda, Huawei TalkBand B6 offre fino a 8 ore di conversazione; inoltre bastano solo 10 minuti di ricarica per arrivare fino a 4 ore di conversazione. La batteria è un'unità da 120 mAh, ricaricabile tramite Type-C.

Comunque stiamo pur sempre parlando di una smartband, quindi non mancano funzioni dedicate alla salute e al fitness. Presente all'appello il cardiofrequenzimetro PPG, insieme al supporto per il monitoraggio SpO2. Infine sono presenti fino a 9 modalità sportive, che offrono in monitoraggio dei dati in tempo reale durante l'allenamento con un'analisi degli stessi tramite l'app. Il wearable presenta la certificazione IP57, ma ovviamente la versione con cinturino in pelle non è adatta per le immersioni in acqua (ovviamente parliamo del cinturino, non della capsula).

La TalkBand B6 supporta l'assistente vocale del brand, il pulsante di scatto da remoto e tutte le classiche funzionalità che ci si aspetterebbe da un accessorio di questo tipo.

Huawei TalkBand B6 ufficiale – Prezzo e disponibilità

Il prezzo di Huawei TalkBand B6 è di 999 yuan, circa 121€ al cambio attuale, nella sua incarnazione sportiva con cinturino in silicone. Il modello in pelle viene proposto invece a 1199 yuan (145€) mentre per la versione con cinturino in metallo si sale a 1499 yuan (182€). Le prevendite partiranno nel corso della giornata del 30 luglio, mentre le vendite vere e proprie dal 6 agosto. Al momento mancano ancora dettagli in merito ad una possibile commercializzazione in Europa.

