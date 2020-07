Huawei Talkband B6: immagini, video e specifiche della nuova smartband ibrida

A distanza di un po' dall'ultimo capitolo della gamma, il colosso cinese sembra pronto al debutto di una nuova smartband. Huawei Talkband B6 è stata avvistata in alcune immagine leaked (con tanto di info sulle specifiche), insieme ad un breve video hands-on che mostra l'indossabile in funzione.

Huawei Talkband B6 in arrivo: ecco tutti i dettagli trapelati

Design e caratteristiche

A quasi due anni di distanza, la smartband ibrida del brand cinese è pronta a tornare. Per chi si fosse perso qualche dettaglio, la serie offre un indossabile con auricolare Bluetooth integrato (da qui il nome Talkband), una soluzione originale e di certo non adatta a tutti. Gli irriducibili della serie troveranno pane per i loro denti con Huawei Talkband B6, spuntata in varie immagini e in un video hands-on che trovate in basso.

Il design della smartband richiama quanto visto con la precedente generazione, seppur offrendo un pannello più ampio e di certo altre migliorie. La confezione di vendita e le immagini promozionali svelano la presenza di un cinturino in silicone nero o rosso e una versione in metallo.

Specifiche

Oltre alla vagonata di immagini della nuova Huawei Talkband B6 non mancano dettagli anche sulle specifiche che dovremmo avere a bordo. A questo giro avremo un display AMOLED a colori più ampio (si passa 1.53″ da 1.13″ del modello precedente), protetto da uno strato antiriflesso. Non mancheranno il monitoraggio SpO2, la tecnologia TruSeen, l'assistente vocale, il pulsante di scatto da remoto, il supporto FIRSTBEAT. Ciliegina sulla torta, la fonte – che ha pubblicato tutto su Weibo – parla della presenza del chipset Kirin A1, con Bluetooth 5.1 Low Energy.

Al momento mancano ancora dettagli sull'autonomia.

Huawei Talkband B6 – Indiscrezioni su prezzo e disponibilità

Oltre a mancare vari dettagli sulle specifiche della nuova smartband, non è ancora noto il prezzo di vendita. Lo stesso vale per la data di uscita, ma vista la carrellata di immagini e di dettagli è probabile che il debutto sia dietro l'angolo. Cosa ne pensate della Huawei Talkband B6? Vi piace l'idea di una smartband ibrida capace di fungere anche da auricolare Bluetooth?

