Arriva Huawei Store: e-commerce e community insieme, in un’unica app

Mentre il pacchetto di applicazioni di terze parti presenti su AppGallery continua ad espandersi ogni giorno di più, il colosso cinese ha lanciato anche una nuova applicazione pensata per il mobile shopping. Si tratta di Huawei Store, l'app per acquistare sull'e-commerce del brand e condividere le proprie passioni con la Community di Huawei.

Huawei Store debutta su AppGallery ed è già disponibile al download

Com'è facile intuire, la nuova app Huawei Store nasce con l'intento di unire insieme in un unico spazio virtuale il servizio di e-commerce e la Community di appassionati dei prodotti della casa cinese. In occasione del lancio, dal 20 luglio al 20 agosto 2020, tutti coloro che faranno acquisti utilizzando la nuova applicazione potranno beneficiare di uno sconto del 12% sui prodotti dell'ecosistema Huawei: dagli smartphone alle cuffie, passando per tablet, pc e accessori (fatta eccezione per MateBook 13 e P30).

L'applicazione dedicata agli acquisti in salsa Huawei è già disponibile al download su AppGallery (trovate il link in basso) ed arriverà anche su Google Play Store per tutti i dispositivi Android, a partire dal 27 luglio.

Huawei Store Android | AppGallery | Download

