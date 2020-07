Huawei STIA e Huawei Fides sono i futuri smartwatch e smartband del brand

Huawei sta preparando il lancio del chiacchierato Huawei Mate Watch, un nuovo smartwatch con caratteristiche premium che potrebbe essere trapelato su Weibo come Huawei STIA.

Un noto leaker cinese, infatti, ha pubblicato le immagini leaked della miniatura di un dispositivo denominato Huawei STIA. Lo smartwatch, come si evince dall'immagine, presenta un design circolare simile all'attuale generazione di dispositivo realizzati dal colosso cinese.

Huawei STIA e Huawei Fides pronti a debuttare?

Insieme al Huawei STIA, l'azienda cinese sta lavorando ad un secondo dispositivo denominato Huawei Fides che dovrebbe essere il successore della Huawei Band 4 o Band 4 Pro.

In entrambi i casi purtroppo non sono emersi dettagli in merito al design e alle caratteristiche tecniche dei dispositivi che per il momento dunque restano un incognito. I nomi commerciali inoltre quasi sicuramente cambieranno e dunque sia STIA che Fides potrebbero rimanere le nomenclature prototipali o i codename con cui l'azienda identifica internamenti i due dispositivi.

