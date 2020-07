Huawei Sound X ufficiale in Italia: ecco lo smart speaker premium

Huawei è un'azienda che guarda alla tecnologia a 360° ed anche nel settore audio non fa mancare la sua presenza. Proprio per questo, ha lanciato sul mercato italiano, come vi avevamo accennato qualche tempo fa, il nuovo Sound X, lo smart speaker dalle caratteristiche premium.

Huawei Sound X ufficiale in Italia: lo smart speaker compatto dalle caratteristiche premium

Dando uno sguardo al design del nuovo Huawei Sound X, troviamo un prodotto con delle eleganti linee tondeggianti con rivestimento in policarbonato nella parte superiore ed un tessuto resistente a schizzi d'acqua e polvere nella parte inferiore. In più, sulla parte superiore troviamo un indicatore luminoso RGB a forma di anello, che reagirà a seconda dell'attività svolta dallo smart speaker.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, troviamo un sistema Push-Push che permette di mantenere la qualità elevata del suono grazie alla soppressione delle vibrazioni interne quando il volume è alto. In più, Sound X è dotato di due woofer da 60 W dai potenti bassi che gli permette di restituire una qualità audio ad alta definizione una volta collegato uno smartphone Huawei tramite NFC oppure uno smartphone di un altro brand tramite Wi-Fi.

Prezzo e disponibilità

Il Sound X è disponibile sul sito ufficiale di Huawei ad un prezzo di 349.90€, in linea con i prezzi di questa fascia di qualità audio.

