Huawei sta facendo del proprio ecosistema il punto di forza per continuare il suo successo in vari settori del mercato tecnologico. Ed il nuovo progetto Seamless AI Life Experience è pensato proprio per rendere gli utenti sempre connessi con maggiore facilità ed in qualsiasi momento grazie al supporto di nuovi partner nell'IoT.

Huawei Seamless AI Life Experience: ecco tutti i segreti dell'ecosistema IoT

Così come il brand correlato Honor, anche Huawei si è lanciato in un nuovo ecosistema mosso dall'AIoT, che sposa appieno la filosofia “1+8+N” varata proprio dal colosso cinese. Ma come nasce la Seamless AI Life Experience? Essa è impostata sulla collaborazione con nuovi partner d'eccezione per il settore IoT e con nuove applicazioni AppGallery, store sempre più completo di applicazioni che abbraccia app come Telegram, PicsArt, talkSPORT, Booking.com, Lidl e giochi come Asphalt 9 e Rise of Kingdoms.

A spiegare la filosofia di questo ecosistema è la Direttrice del settore Marketing & Retail di Huawei Italia, Isabella Lazzini:” Huawei ha conquistato i cuori dei consumatori di tutto il mondo con la sua tecnologia innovativa e spesso all'avanguardia. Ora stiamo portando questa tecnologia alla portata di tutti attraverso il nostro ecosistema di prodotti e servizi 1+8+N. Grazie alla Seamless AI Life Experience, gli utenti attraverso un semplice click potranno connettersi in modo ancora più semplice, aprendo un mondo di possibilità, attraverso Huawei Share, la collaborazione multi-schermo e molto altro ancora. Con la Seamless AI Life Experience, speriamo di dare ai consumatori di tutto il mondo la possibilità di sentirsi vicini e di rimanere sempre in contatto”.

Un ecosistema sempre più completo per Huawei

Non solo quindi smartphone, tablet, PC e wearable, ma anche dispositivi audio – come il nuovo Huawei Sound X -, video e nell'intrattenimento come proiettori, stampanti, camere di videosorveglianza, aspirapolvere e tanto, tanto altro che arriverà poi nel prossimo futuro. Tutto parte dall'1, che rappresenta lo smartphone, motore del tutto, l'8 che rappresenta i dispositivi interconnessi ed infine la N che è il layer che muove tutta la comunicazione tra i device.

Non ci resta quindi che vedere l'evolversi di questa interessante esperienza che la Huawei Seamless AI Life Experience, per una vita sempre più connessa.

