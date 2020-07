Huawei batte Samsung ed Apple nella vendite di smartphone 5G

Quando si parla di Huawei e 5G, la situazione si rivela sempre piuttosto controversa, date le vicissitudini degli ultimi mesi. Da un lato abbiamo uno dei produttori di smartphone 5G più prolifici, dall'altro è bloccata dall'utilizzare le proprie infrastrutture in diverse parti del mondo. Il ban USA ha reso il tutto più complicato, obbligando paesi come il Regno Unito e, in parte, anche l'Italia ad estrometterla dai giochi. Si potrebbe pensare che le vendite di Huawei abbiano subito una battuta d'arresto, ma la realtà dei fatti la vede in testa rispetto ai principali competitors Apple e Samsung.

LEGGI ANCHE:

Huawei P50 con Snapdragon 875, Mate 40 con doppio chipset?

Gli smartphone 5G di Huawei sono i più venduti in tutto il mondo

Per il momento non abbiamo ancora una stima completa per il 2020, dato che siamo ancora a poco più di metà anno, ma le analisi di mercato ci forniscono una previsione affidabile. E secondo questi dati sarà Huawei a raggiungere il primo posto nelle vendite di telefoni 5G. Si parla di cifre attorno ai 74 milioni di telefoni, di cui una buona porzione sarà venduta in madrepatria, paese dove Huawei continua a spopolare.

In secondo posto si trova Apple. No, non avete letto male: ad oggi la casa di Cupertino non ha in catalogo alcun modello 5G, ma l'avvento dei nuovi iPhone 12 cambierà le carte in tavola. C'è da dire che in pochi mesi è previsto che verranno venduti circa 70 milioni di melafonini 5G, poco sotto a Huawei che, però, ha dalla sua diversi mesi di anticipo. Chiude il podio Samsung, sotto tono rispetto a quanto preventivato a causa degli risultati non entusiasmanti ottenuti in Cina. Gli analisti parlano di circa 29 milioni di smartphone 5G, decisamente sotto rispetto ai 41.5 milioni stimati dal team di Strategy Analytics.

Ma chi c'è fuori dal podio? Beh, i nomi sono quelli dei “soliti sospetti”: Vivo, OPPO e Xiaomi, rispettivamente con 21 milioni, 20 milioni e 19 milioni di smartphone 5G nel corso del 2020.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu