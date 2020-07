Huawei è l'azienda più avanti, ad oggi, nello sviluppo fotografico mobile grazie a soluzioni ogni anno più sofisticate, come visto sul Huawei P40 Pro e sulle precedenti generazioni.

La fotocamera dei Huawei oltre ad un eccellente algoritmo di elaborazione grafico può contare su un comparto hardware caratterizzato da diversi sensori che lavorano all'unisono per offrire la migliore qualità disponibile.

I futuri Huawei supereranno le DSLR di fascia bassa?

Secondo un recente brevetto del colosso cinese, la fotografia mobile potrebbe essere “rivoluzionata” dall'introduzione da parte di Huawei di uno zoom estendibile in stile DSLR che potrebbe migliorare il già ottimo sistema a periscopio.

Come ogni brevetto tale implementazione potrebbe non vedere mai la luce ed essere relegata a ricerche di laboratorio ma considerato che negli ultimi anni Huawei ci ha abituato a tante sorprese, non è detto che la commercializzazione di questa tecnologia sia così lontana.

