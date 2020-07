Huawei è sempre più al centro delle diatribe occorse nelle potenze occidentali in merito alle sue infrastrutture e dispositivi. Dopo i problemi con FCC negli USA, anche nel Regno Unito la situazione sta diventando scomoda, ma paradossalmente a risentirne potrebbe essere lo stesso paese e non direttamente il brand.

I carrier del Regno Unito avvertono il Parlamento: il ban Huawei toglierà connessione ai telefoni per qualche giorno

Ciò che potrebbe preoccupare la Gran Bretagna nei giorni a seguire del ban Huawei, se avvenisse, sarebbe la connessione per gli smartphone. Infatti, i carrier UK hanno avvertito il Parlamento del fatto che la rimozione forzata delle infrastrutture, che aveva già avuto riscontro qualche mese fa ma era prevista nel lungo periodo, potrebbe portare ad uno scenario un po' preoccupante: gli smartphone potrebbero non avere alcuna connessione per alcuni giorni.

Ma non è solo a livello tecnico che preoccupa la rimozione delle infrastrutture di Huawei in UK: si parla addirittura di una grossa perdita economica per tutte le aziende, con cifre miliardarie. Ad avere maggiori preoccupazioni è il principale carrier UK Vodafone, che nelle parole di Andrea Donà – Head of Network – fa il punto della situazione:” Se le linee guida diventeranno con il tempo più rigorose, si avranno effetti negativi, tra tutti il forte ritardo per l'installazione del 5G, ma ci saranno anche implicazioni a livello di costi, dato che si investirà più sulla rimozione che per l'implementazione. E se lo scenario divenisse concreto, dovremo spendere miliardi per adeguare le infrastrutture“.

Insomma, nel Regno Unito il problema per Huawei sembra essere abbastanza critico, ma Vodafone UK pare voglia correre ai ripari con un altro colosso cinese, OPPO, che già sta investendo molto in Gran Bretagna.

😍Lasta arrivando dal. Non puoi perderla! Tutti i dettagli qui QUI con tantie molto molto altro solo per