Nonostante in questi ultimi mesi Huawei abbia ricevuto solo controindicazioni o per lo più problemi dagli Stati Uniti, qualcosa pare si stia sbloccando per quanto riguarda i fornitori americani, su tutti Qualcomm. Infatti, il colosso cinese ed il chipmaker a stelle e strisce hanno firmato un importante accordo sulle licenze IP (proprietà intellettuale), appianando pare ogni diatriba.

Huawei e Qualcomm: l'accordo sui brevetti potrebbe portare finalmente ad una svolta

Le interazioni tra Huawei e Qualcomm in merito ai brevetti ed alle licenze IP sono nate alcuni anni fa, quando il brand cinese aveva trattenuto alcuni pagamenti in merito ad alcune componentistiche del chipmaker americano tra il 2017 ed il 2018. Nel 2019 però, Huawei ha risolto la questione accettando di pagare 150 milioni di dollari per ogni trimestre del 2018 in cui ha fatto uso di quei materiali.

Dopo questa prima situazione, in questi giorni i due colossi tecnologici hanno trovato l'accordo per permettere a Huawei di tornare ad utilizzare i componenti Qualcomm e soprattutto le licenze di proprietà intellettuale. Pare che questa operazione abbia portato uno scenario win-win per entrambe, dato che il valore in borsa del chipmaker è subito salito appena è venuta fuori la notizia. Per Huawei invece, potrebbe essere finalmente la svolta che aspettava per il futuro, visto l'abbandono di TSMC come fornitore di chipset.

Queste ovviamente, sono solo prospettive, in quanto il governo USA difficilmente permetterà ai due brand di collaborare come prima e le parole del CEO di Qualcomm fanno capire che si tratti quasi di una “prassi”: “Il nuovo accordo è coerente con il quadro del nostro programma di licenze e incrementale ai pagamenti parziali ricevuti da Huawei in base all'accordo interinale negli anni precedenti“. Ma non tutto pare perduto.

