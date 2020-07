Huawei ce l'ha fatta, è ancora la prima azienda di smartphone al mondo, anche nel mese di giugno 2020. Il brand cinese infatti, era riuscito a superare tutti gli altri produttori sia nel mese di aprile che di maggio di quest'anno, ma gli esperti non nutrivano grosse aspettative anche per il primo mese estivo, considerando il ritorno di Samsung in testa più credibile. Invece, pare che Huawei sia riuscita a tenerla ancora dietro.

Huawei prima azienda di smartphone al mondo per tre mesi consecutivi: mercato cinese determinante

Come nasce questo nuovo successo di Huawei? Secondo gli addetti ai lavori di Canalys, molto ha fatto la ripresa del mercato cinese post pandemia, dove il colosso di Ren Zhengfei ha sbaragliato la concorrenza, vendendo oltre del 70% degli smartphone globali proprio nel Paese di Mezzo. È chiaro che per Samsung questi numeri sarebbero impossibili in un mercato dove è ancora un “rookie” in termini di vendite.

Da considerare inoltre, che la sfida per essere la prima azienda di smartphone al mondo è votata al ribasso, in quanto Huawei ha venduto in tutto il Q2 2020 55.8 milioni di dispositivi, trovandosi quindi con un calo del 5% su base annua, mentre Samsung con 53.7 milioni si è ritrovata con un'ingente perdita del 30%.

Sempre secondo Canalys, il risultato resta inaspettato, e nessuno ad inizio anno avrebbe scommesso seriamente su Huawei contro un player tanto integrato nel mondo come Samsung e che nel Q3 2020, con la ripresa delle varie economie nazionali, potrebbe tornare sul podio. Essendo però che l'ente di analisi prevede questo ritorno da tre mesi, pare stia diventando un porta fortuna per il brand cinese.

