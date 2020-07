Huawei: lo smartphone diventerà presto un POS portatile

I pagamenti digitali sono ormai un'abitudine sempre più battuta tra gli utenti. Così facendo, si stanno gradualmente sostituendo le banconote con l'NFC connesso alle carte dei vari circuiti bancari. Pare che Huawei voglia andare oltre e rendere i suoi smartphone degli autentici POS senza alcuna necessità di dispositivi esterni.

Huawei: lo smartphone diventerà un POS in grado di ricevere pagamenti

Huawei è entrata piano piano nel settore dei pagamenti tramite smartphone grazie al suo servizio Pay. E grazie alla collaborazione tra il servizio Wallet e Lacara, i dispositivi del brand potranno diventare veri e propri POS e questa possibilità pare davvero dietro l'angolo. La cosa innovativa è il fatto che non necessiteranno di alcun dispositivo esterno atto a ricevere pagamenti, quindi il tutto diventerà molto più veloce e fruibile, con la possibilità di utilizzare più circuiti di pagamento.

Questo potrebbe aiutare gli esercenti che vogliono proiettarsi in una nuova dimensione di commercio, che con un semplice smartphone risolverebbero il problema di possedere un POS e spendere ulteriori cifre per attivarne uno. Al momento, questa funzione arriverà nella sola Cina, ma come Huawei Pay potrebbe arrivare nel prossimo futuro anche in Occidente.

