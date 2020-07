Huawei: il PC Desktop con Kunpeng 920 a 24 Core sarà potentissimo

Huawei ci sta prendendo gusto con le soluzioni PC e vuole lanciare il miglior prodotto possibile per quanto riguarda la soluzione desktop. Non è stata ancora annunciata, ma dalle indiscrezioni che sono arrivate in questi mesi pare essere potentissima. Soprattutto grazie alla CPU Kunpeng 920, che nella versione 3211K a 24 Core si preannuncia davvero interessante.

Huawei: il processore Kunpeng 920 a 24 Core renderà il suo PC Desktop tra i più potenti del settore

Nell'indiscrezione arrivata da BiliBili, avevamo visto in azione una versione “Lite” del PC Desktop di Huawei, che però non era chiaro se fosse equipaggiato con una APU Kunpeng 920 2249K octa-core o una Ryzen serie 4000. Questa soluzione dovrebbe essere quella pensata per utilizzo domestico, ma, come racconta uno sviluppatore del chipset proprietario, il Kunpeng 3211K è pensato per usi molto più complessi ed impegnativi. Non ci sorprende, dato che sarà una CPU 24-core con frequenze fino a 2.6 GHz (non si conosce la frequenza del Boost) e quindi potrebbe essere ragionato per i server, che richiedono molta potenza di calcolo.

Qualche utente più curioso ha poi immaginato il case del PC Desktop di Huawei, che nel concept render (che vedete in copertina) richiama a soluzioni più da lavoro che per uso domestico. Esso dovrebbe essere equipaggiato con 7 ingressi USB Type-A tra fronte e retro, un ingresso Type-C e tanti altri ingressi come VGA, Ethernet, ed i vari ingressi audio-video.

Al momento, tutte queste indiscrezioni sono sicuramente da prendere con le pinze, perché ad oggi, di date di uscita, non se ne è parlato minimamente. Il sospetto che Huawei voglia essere sicurissima del prodotto che va a lanciare sul mercato c'è e non è immotivato, dato che il brand si sta espandendo sempre più in soluzioni business sempre più potenti.

