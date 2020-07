Huawei crede fortemente nelle sue capacità di immettere sul mercato PC che possano soddisfare tutte le fasce di utenti, come già abbiamo visto per i Matebook. Ma il passo in avanti il brand cinese vuole farlo grazie alle soluzioni Desktop, che già si stavano delineando in merito alle APU, e che ora sono entrati nelle prime fasi di test, soprattutto sulla CPU proprietaria Kunpeng 920, tra video rendering e riproduzione 4K.

Huawei PC Desktop: i primi test promettono bene

Secondo quanto riporta la piattaforma di test Blender BWM, il nuovo PC Desktop di Huawei non sembra soffrire minimamente le operazioni grafiche, dato che non ha mostrato alcun lag nella riproduzione di video 4K anche in streaming. Anche nel rendering video la soluzione fissa ha mostrato i muscoli. Un piccolo lag è venuto fuori solo durante una sessione di gioco in 4K, ma non è mai facile in quel particolare settore. Quello che però è venuto fuori dai commenti di questi test effettuati su BiliBili è davvero interessante: infatti, un utente che si è presentato come sviluppatore Kunpeng afferma che quello che del test non è un PC Desktop equipaggiato già con il chipset 920, ma è più una versione Lite, che potrebbe essere proprio l'APU Ryzen serie 4000 Renoir.

Anche perché, spiega, Kunpeng 920 è un SoC pensato originariamente per i server, e quindi alcune sue funzioni potrebbero non essere pensate per un utilizzo consumer, ma ben più alto.

Huawei PC Desktop con Kunpeng: prestazioni top e prezzo premium

Del PC desktop con il chipset proprietario sono già venute fuori alcune caratteristiche ed il prezzo: si parla quindi del Kunpeng 920 2249K direttamente saldato sulla scheda madre, 16 GB RAM DDR4 ed una SSD 256 GB. La scheda madre ha ben quattro slot di memoria e può arrivare fino a 64 GB di RAM, oltre ad uno slot grafico PCle 4.0. Per quanto riguarda la scheda grafica sarà una Yeston RX 550 ed il sistema sarà basato su UOS (Unity Operating System). Per quanto riguarda il prezzo, si parla 7500 yuan, circa 1000€.

Non ci resta quindi che attendere i prossimi mesi per scoprire ulteriori novità in merito a questo PC Desktop Huawei, che si sta rivelando sempre più appetibile in termini di performance.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu