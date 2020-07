Huawei P50 Pro immaginato in un concept render con una stylus pen

La serie P di Huawei è una di quelle che accentra sempre l'attenzione degli appassionati di smartphone, grazie anche ai vari leak e rumor che arrivano nei mesi prima dell'uscita. E se le ultime indiscrezioni parlano di un clamoroso passaggio a MediaTek per i prossimi P50, un concept render ha immaginato la versione Pro con una feature inedita: una stylus pen.

Huawei P50 Pro: un concept render lo immagina con uno stylus pen

Che i prossimi P50 possano rappresentare una rivoluzione di stile e componenti hardware. Proprio per questo, in base ai rumor arrivati fino ad ora, il Huawei P50 Pro è stato immaginato in un concept render in 3D dove compare una feature attualmente inedita, cioè l'introduzione di una stylus pen in pieno stile Samsung Galaxy Note. Ma questa soluzione arriva in due concept render abbastanza diversi, almeno nel design.

Infatti, nel primo il P50 Pro riprende il retro già visto, almeno per le fotocamere, per P40 e P40 Pro, come a dare un senso di continuità, se non fosse per il frame quadrato più che tondeggiante. Nel secondo invece, il design cambia radicalmente, soprattutto sul retro, dove il modulo fotocamera posteriore è posizionato in orizzontale, occupando tutta la parte superiore della back cover.

Non sappiamo se Huawei P50 Pro adotterà effettivamente la stylus pen, ma si spera vivamente che il design dei concept render cambi abbastanza, anche perché al momento è piuttosto rivedibile. Ma se l'azienda ha affermato che il lavoro inizia almeno un anno e mezzo prima, ci aspettiamo una cura dei dettagli molto alta.

