Huawei P40 Pro+: sicurezza e fotocamera al centro del nuovo aggiornamento

Arrivato in Italia a metà giugno (qui trovate tutti i dettagli), Huawei P40 Pro+ rappresenta il punto più alto del brand per quanto riguarda la fotografia da smartphone. Il dispositivo arriva con un comparto tecnico al top ed una Penta Camera da primo della classe, con tanto di un teleobiettivo con sistema a periscopio. In queste ore il device sta ricevendo un nuovo aggiornamento in Italia che apporta alcune migliorie.

Huawei P40 Pro+ ha ricevuto l'aggiornamento alla EMUI 10.1.0.141

Il nuovo aggiornamento dedicato al super top di gamma del colosso cinese Huawei P40 Pro+ porta il software alla EMUI 10.1.0.141 (C432E2R3P3). L'update si presenta con un peso di 595 MB, dettaglio che lascia intendere la sua importanza; nonostante ciò il changelog appare poco approfondito, concentrandosi solo su aspetti superficiali.

Lato sicurezza, il dispositivo riceve la patch Android del mese di giugno 2020. Oltre a questa novità arrivano migliorie anche per quanto riguarda il comparto fotografico: il nuovo aggiornamento per Huawei P40 Pro+ migliora la messa a fuoco della fotocamera del flagship, per foto più chiare. L'aggiornamento in questione è in roll out per tutti i modelli in Italia: se non avete ancora ricevuto la notifica non resta che pazientare oppure provare a forzare l'arrivo del nuovo firmware.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu