Huawei P40: l’aggiornamento con Super Night Portrait 3.0 arriva anche in Europa

Se dovessimo scegliere uno smartphone Android che potrebbe darci le soddisfazioni più ampie nel campo della fotografia, dovremmo virare verso la serie Huawei P40. Anche perché, nell'ultimo aggiornamento, sono arrivate in Cina ed arrivano finalmente anche negli altri continenti, tra cui l'Europa, varie chicche dedicate, come il Super Night Portrait 3.0 e l'eye tracking.

Huawei P40: tutta la serie inizia a ricevere Super Night Portrait 3.0 e tante migliorie fotografiche in un aggiornamento doppio anche per l'Europa

Sebbene in Cina sia arrivato in soluzione singola, l'aggiornamento per la serie P40 di Huawei arriverà in forma doppia, con anche le patch di sicurezza Google di giugno e luglio 2020. Infatti, i changelog sono diversi ed ognuno porta varie migliorie fotografiche. Di seguito, vi riportiamo nel dettaglio entrambi.

EMUI 10.1.0.142

Camera: migliorata la qualità fotografica e la messa a fuoco in determinate situazioni.

migliorata la qualità fotografica e la messa a fuoco in determinate situazioni. Sistema: ottimizzato il consumo energetico del sistema in uso prolungato e migliorata la stabilità.

ottimizzato il consumo energetico del sistema in uso prolungato e migliorata la stabilità. Sicurezza: introdotte le patch di sicurezza di giugno 2020.

EMUI 10.1.0.147

Fotocamera frontale: Introdotto l'eye tracking smart, che consente di tenere traccia dell'occhio umano in modo rapido, sia quando viene scattata una foto o un selfie da distanza ravvicinata o più ampia. Inoltre, aggiunta la Super Night Portrait 3.0 per ottenere autoscatti più dettagliati e con colori della pelle più realistici. Migliorata la compensazione della luce durante la ripresa video con fotocamera frontale.

Introdotto l'eye tracking smart, che consente di tenere traccia dell'occhio umano in modo rapido, sia quando viene scattata una foto o un selfie da distanza ravvicinata o più ampia. Inoltre, aggiunta la Super Night Portrait 3.0 per ottenere autoscatti più dettagliati e con colori della pelle più realistici. Migliorata la compensazione della luce durante la ripresa video con fotocamera frontale. Sicurezza: introdotte patch di sicurezza di luglio 2020.

Al momento l'aggiornamento doppio per la serie Huawei P40 è in roll out in vari continenti come Asia ed Europa e come sempre, da prassi, arriverà in momenti diversi. Il loro peso è di 593 MB (per la 142) e 832 MB (per la 147). Non appena questa novità arriverà anche in Italia provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli.

