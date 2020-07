Huawei pensa ad occhiali smart con fotocamera rotante

Da quando i Google Glass hanno subito un flop mediatico, l'idea di progettare degli occhiali smart è venuta progressivamente meno. Nonostante ciò, Huawei sta continuando a lavorarci, per quanto ci sia ancora poco di concreto e tutto si giochi in termini di brevetti. Ed è proprio un brevetto ad illustrarcene una nuova versione, dotata di una peculiarità mai visita finora sui modelli precedenti.

Gli occhiali smart di Huawei hanno una “strana” fotocamera in movimento

È dal 2018 che Huawei ci sta provando, con esperimenti che finora sono rimasti interni all'azienda e mai resi veramente pubblici. Un'eccezione è capitata nel 2019, essendo spuntato fuori un brevetto che coinvolgeva anche il mondo degli smartwatch. Qualcosa di concreto è arrivato fra 2019 e 2020, con gli occhiali realizzati in collaborazione con Gentle Monster ma ben lontani dal concetto di realtà aumentata.

Al contrario, il brevetto depositato da Huawei presso il CNIPA comprende un paio di occhiali smart veri e propri. La loro particolarità è l'integrazione di una pop-up camera motorizzata,. Un meccanismo del genere l'abbiamo già vista su dispositivi Huawei, come nel caso di Huawei ShotX e Honor 7i. Contrariamente a questi due smartphone, però, il meccanismo di movimento fa sì che il sensore possa non soltanto svelarsi, ma anche ruotare su sé stessa.

Il movimento è controllabile tramite un'app dedicata, in modo da cambiare direzione per l'inquadratura della fotocamera. Le informazioni che ci vengono fornite dalla documentazione trapelata finiscono qua. A questo punto resta da capire se Huawei vorrà effettivamente tramutare il brevetto in un prodotto ufficiale: difficile dirlo per il momento.

