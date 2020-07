Huawei Nova 5T si aggiorna alla EMUI 10.1 in Europa

Dopo l'aggiornamento all'ultima versione dell'interfaccia del brand (arrivata anche in Italia), Huawei Nova 5T è pronto a ricevere anche la nuova EMUI 10.1. L'update in questione – con tutte le novità del caso – è attualmente disponibile in Asia e pare che ci sarà ancora da attendere per l'Europa (anche se non così a lungo).

Aggiornamento 12/07: finisce l'attesa per gli utenti europei. Ve ne parliamo a fine articolo.

Huawei Nova 5T comincia a ricevere l'EMUI 10.1: ecco quando potrebbe arrivare in Europa

L'aggiornamento OTA dedicato a Huawei Nova 5T porta il firmware alla versione 10.1.0.221 ed è attualmente in fase di rilascio con un peso di 4.71 GB. Come specificato anche in apertura, si tratta di una release dedicata al mercato asiatico; tuttavia, anche se per noi ci sarà da attendere, pare che l'aggiornamento alla EMUI 10.1 arriverà in Europa verso metà luglio (o al massimo alla fine del mese).

Per tutti i dettagli sulle novità introdotte dalla release, date uno sguardo all'articolo dedicato al debutto, decisamente esaustivo. Per quanto riguarda il roll-out in Europa e in Italia, non appena se sapremo di più provvederemo ad aggiornare l'articolo.

Aggiornamento 12/07

È ufficialmente partito il rilascio della EMUI 10.1 per Huawei Nova 5T da noi in Europa. La release è successiva a quella vista in Asia, ovvero la EMUI 10.1.0.225, sempre dal peso di 4.71 GB. Ecco il changelog completo:

Multi-finestra Permette di effettuare multitasking con facilità in modalità Split-screen, e di inviare messaggi utilizzando una finestra flottante mentre si guardano i video o si gioca. Scorrere il dito dal bordo sinistro o destro dello schermo e mettere in pausa per visualizzare il dock Multi-Window. Tenere l'icona di un'app nel dock e trascinarla sul lato dello schermo per accedere alla visualizzazione a schermo diviso, oppure toccare l'icona di un'app per visualizzarla in una finestra flottante.

Risposta alle chiamate Potete rispondere alle vostre chiamate audio e video direttamente dal laptop Huawei.

Editing file Potete leggere ed editare file dello smartphone direttamente dal laptop Huawei e potete anche condividere la rete del telefono e la sincronizzazione delle notifiche.

Huawei Assistant Aggiunge Huawei Assistant alla schermata principale, fornendo promemoria intelligenti, notizie personalizzate ed altri contenuti pertinenti per te.

Batteria Aggiunge la modalità Ricarica Smart, riducendo l'invecchiamento della batteria adattando ed impedendo la carica continua della batteria quando è piena.

Sicurezza Patch di sicurezza Android integrate rilasciate a giugno 2020 per migliorare la sicurezza del sistema.



