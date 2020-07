Huawei: record di registrazioni globali per Next-Image 2020

Huawei, negli ultimi anni, ha puntato fortemente sul comparto fotografico dei propri smartphone, tanto da indire vari contest fotografici. Anche quest'anno, non è mancato l'appuntamento a Next-Image, giunto all'edizione 2020, che ha fatto registrare una grande affluenza di pubblico a livello globale, superando di gran lunga quella dell'anno scorso.

Huawei Next-Image 2020: Italia primo paese in Europa per numero di registrazioni

La più grande competizione fotografica indetta per dispositivi Huawei e Honor, nell'edizione 2020, ha raggiunto numeri molto importanti ed in meno di tre mesi sono ben 882.000 gli utenti registrati a livello mondiale. L'incremento per Huawei Next-Image, rispetto all'anno scorso, è palese dato che sono saliti di 332.000 iscritti. La notizia più interessante però, è il record stabilito dall'Italia, che è ad oggi il primo paese in Europa per numero di registrati al contest.

La competizione, nella sua versione italiana, ha una giuria d'eccezione che ha scelto ogni mese gli scatti più belli attraverso le varie categorie: Scatti a distanza con giudice Marco Fantini; Salve, Vita! con Beatrice Valli; ritratti con l'influencer Giulia De Lellis; storyboard con Mariano Di Vaio e scatti notturni con giudice di categoria Andrea Damante.

La soddisfazione di Huawei Italia nelle parole di Isabella Lazzini

Queste le parole di soddisfazione di Isabella Lazzini, Direttrice per Huawei Italia nel settore Marketing & Retail:” Siamo entusiasti del fatto che l’Italia abbia visto così tanti nuovi partecipanti quest'anno. Rispetto allo scorso anno abbiamo registrato un aumento di partecipazione di oltre il 60% e in Europa l’Italia è stato il Paese con il maggior numero di contributi. È incredibile vedere il talento che il nostro Paese ha da offrire, e gli appassionati di fotografia mobile hanno veramente abbracciato la sfida di quest'anno catturando bellissimi scatti che ispirano gioia. Non c'è mai stato un momento più importante di questo per riunirci tutti insieme, e con NEXT-IMAGE 2020, la nostra missione è quella di mettere in contatto più persone attraverso il potere positivo della creatività“.

Queste iniziative di Huawei, come anche all'ecosistema Seamless, portano il brand in una dimensione sempre più innovativa, soprattutto per il nostro paese.

