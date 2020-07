Huawei vince lo “Scudetto” dei marchi cinesi a livello globale

Se immaginiamo brand come OnePlus, Xiaomi ma anche Hisense ed Haier fuori dalle nostre vite degli ultimi anni, ci risulterebbe parecchio difficile. E pensare che fino a 9-10 anni fa, se ci avessero nominato Huawei in Italia, avremmo pensato a qualche parola poco raccomandabile. Oggi, il colosso cinese è il primo tra i 50 migliori marchi del Paese di Mezzo nelle vendite di prodotti.

Huawei è il miglior marchio cinese a livello globale: distaccate ByteDance, Xiaomi e OnePlus

Il successo di Huawei lo si può vedere nella speciale classifica stilata da Brandz dei 50 migliori marchi cinesi a livello globale, dove il marchio di Ren Zhengfei ha totalizzato 1938 punti, superando il super colosso delle soluzioni PC Lenovo, che però detiene anche Motorola ed IBM, con 1881 punti. Ma la cosa che sorprende ancor di più, è il fatto Huawei abbia battuto di almeno 300 punti l'e-commerce più vasto del globo insieme ad Amazon, Alibaba che può contare anche sulle ingenti vendite di AliExpress e di altri micro-marchi.

Ma dove si piazzano gli altri produttori di smartphone in Cina? Il primo a saltare all'occhio, è senza dubbio Xiaomi, ‘solo' quinto in classifica con un punteggio di 1098 e quindi ancora ben lontano da Huawei, superato dal colosso del digitale Bytedance, produttore di TikTok – che sta avendo alcuni problemi con India e USA– e dell'outsider Smartisan. Per quanto riguarda OnePlus, il brand youngster-friendly si piazza all'ottavo posto, dietro ai Re degli elettrodomestici Haier e Hisense. A scendere, troviamo infine OPPO al dodicesimo e VIVO al ventesimo posto. Entro la Top 25 vi sono comunque anche Honor (21°) e TCL (22°).

Questa classifica può dir nulla ma potrebbe anche dir tutto, specie per Huawei, che si sta dimostrando sicuramente un brand tra i più affidabili del pianeta e soprattutto in grado di camminare da solo, nonostante alcuni fornitori non stiano rendendo la vita facile.

