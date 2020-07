Huawei MateStation potrebbe rendere la serie Mate 40 un vero PC

Da giorni si è fatta strada l'ipotesi chiamata Huawei Mate V, il successore del pieghevole Mate XS. Come ha fatto presente LetsGoDigital, i brevetti indicano anche l'esistenza di un ulteriore dispositivo. Si chiama Huawei MateStation e dovrebbe essere uno dei vari accessori che si affiancherà al lancio dei nuovi smartphone in autunno. Purtroppo mancano delle immagini esplicite del prodotto, ma il nome potrebbe già darci qualche suggerimento.

LEGGI ANCHE:

Huawei e il ban in Gran Bretagna: la Cina minaccia ritorsioni

Huawei Mate 40 potrebbe sfruttare al meglio la modalità Desktop

Depositata presso l'INDECOPI, istituto di protezione della proprietà intellettuale in Perù, la Huawei MateStation potrebbe rappresentare un'evoluzione della modalità EMUI Desktop sulla serie Mate 40. Introdotta con Huawei Mate 10, questa funzionalità permette di sfruttare l'hardware a bordo di smartphone e tablet per renderli dei PC tascabili. Basta collegare i modelli compatibili ad un monitor (ed eventuali periferiche annesse), passando per un semplice cavo o un hub USB, per avere un'esperienza software simile a quella di un PC desktop.

L'altro player che ha reso disponibile una funzionalità simile è Samsung, da cui Huawei potrebbe aver preso nuovamente spunto. Sì, perché la coreana ha lanciato anche la DeX Station, una dock pensata proprio per la modalità Desktop, integrando porte aggiuntive, una ventola di raffreddamento ed una piastra per la ricarica wireless. Tutta una serie di features che potrebbero essere implementate proprio nella Huawei MateStation. Non ci resta che scoprirlo nel corso delle prossime settimane.

😍Lasta arrivando dal. Non puoi perderla! Tutti i dettagli qui QUI con tantie molto molto altro solo per