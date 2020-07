Huawei MatePad T10 sarà il primo tablet con SoC non TSMC

Da quando non può più operare con TSMC, Huawei si sta attrezzando per continuare ad operare normalmente (o quasi). Ci sarà ancora da lavorare per sostituire un apporto così importante come quello del chipmaker taiwanese. Nel frattempo, l'azienda sta facendo come può per compensare questa mancanza, principalmente rivolgendosi a MediaTek. Un'altra strada è rappresentata dal nome di SMIC, chipmaker cinese che sta investendo pesantemente per mettersi in pari con la concorrenza.

Forse non lo sapete, ma SMIC ha già operato attivamente con Huawei. È accaduto con la realizzazione della serie Honor Play 4T, mosso dal Kirin 710A. Nonostante il nome sia attribuile alla famiglia di dispositivi realizzati da HiSilicon, la costruzione vera e propria è stata affidata proprio a SMIC. Non si tratta di un SoC degno di nota, essendo un chip a 14 nm, un processo produttivo ormai datato.

Fatto sta che questo Kirin 710A lo ritroveremo all'interno di Huawei MatePad T10 e T10s. A svelarlo è Roland Quandt, uno dei leaker più attivi quando si parla di nuove uscite a tema Huawei / Honor.

Huawei MatePad T10

Huawei MatePad T10s (screens are different res) pic.twitter.com/NdJeTb9fPS — Roland Quandt (@rquandt) July 10, 2020

L'insider non si risparmia dal rivelare praticamente tutto, con un prospetto che contiene tutte le specifiche tecniche dei due tablet. Eccole riassunte:

Huawei MatePad T10 Display da 9.7″ HD Kirin 710A 2 GB di RAM 16/32 GB di storage con microSD fotocamere da 5 e 2 MP supporto LTE, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.1, GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou, USB Type-C, ingresso mini-jack, Radio FM batteria da 5.100 mAh Android 10 con EMUI 10.1

Huawei MatePad T10s Display da 10.1″ Full HD Kirin 710A 2/3 GB di RAM 32/64 GB di storage con microSD fotocamere da 5 e 2 MP supporto LTE, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.1, GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou, USB Type-C, ingresso mini-jack, Radio FM speaker Harman Kardon batteria da 5.100 mAh Android 10 con EMUI 10.1



