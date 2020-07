Oltre alla nuova smartband ibrida TalkBand B6, il colosso cinese ha ufficializzato anche il tablet Huawei MatePad 10.8, un terminale di tutto rispetto dotato di un pannello 2K ed il chipset Kirin 990. Inoltre si tratta del primo tablet della compagnia

Huawei MatePad 10.8 ufficiale: tutto quello che c'è da sapere

Design e caratteristiche

Prima di addentrarci oltre è bene sottolineare che il nuovo modello presentato in Cina non va confuso con il MatePad annunciato in Italia a giugno (da 10.4″) né con il modello Pro (recensito qui), il quale arriva con il medesimo chipset high-end. Il nuovo Huawei MatePad 10.8 monta un pannello LCD da 10.8″ di diagonale con risoluzione 2K (2560 x 1600 pixel). Inoltre, come anticipato in apertura, si tratta del primo tablet della compagnia cinese a vantare il supporto al Wi-Fi 6, per la massima velocità.

Il corpo del dispositivo misura 257 x 170 x 7.2 mm per un peso di circa 500 grammi. Da segnalare il supporto alla M-Pencil: insomma, anche a questo giro Huawei ha puntato su una soluzione equipaggiata con un display ampio e votato alla produttività.

Specifiche

In termini di specifiche tecniche, Huawei MatePad 10.8 non è da meno rispetto al fratellone Pro. Il tablet offre le performance del chipset Kirin 990, accompagnato da 6 GB di RAM e fino a 256 GB di memoria interna, espandibile tramite schedina microSD.

Il comparto fotografico mette a disposizione una selfie camera da 8 MP – posizionata lungo la cornice laterale – mentre il modulo principale è un singolo sensore da 13 MP con apertura f/1.8 e autofocus, ma sprovvisto di un Flash LED. La batteria è un'unità da 7.500 mAh con ricarica rapida da 22.5W. Completano il quadro gli speaker Harmon Kardon, il supporto Histen 6.1, il lettore d'impronte digitali frontale, un modulo LTE, Bluetooth 5.0 e un ingresso mini jack per le cuffie. Lato software troviamo la solita EMUI 10.1, basata su Android 10.

Huawei MatePad 10.8 ufficiale – Prezzo e disponibilità

Il prezzo di Huawei MatePad 10.8 parte da 2.399 yuan, circa 291€ al cambio attuale, per la versione da 6/64 GB solo Wi-Fi. I modelli da 6/128 GB e da 6/256 GB – solo Wi-Fi, la versione maggiore arriva con tastiera inclusa – sono proposti a 2.799/3.599 yuan, circa 339/437€ al cambio.

Chiude il cerchio la variante da 6/128 GB con Wi-Fi e connettività LTE, disponibile a 3.199 yuan (388€). Il nuovo tablet è in fase di preorder in Cina, mentre le vendite partiranno dal 13 agosto. Al momento non è dato di sapere se questa novità debutterà anche nel mercato internazionale (e quindi in Europa) o rimarrà un'esclusiva cinese.

