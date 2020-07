Se c'è una gamma di notebook a marchio Huawei che ha convinto molti utenti, quella è sicuramente MateBook D. Sia per le ottime specifiche per un uso da ufficio e privato, sia per il prezzo, le soluzioni medio gamma del brand fanno della configurazione CPU AMD il loro punto di forza. Proprio per questo, il brand cinese ha confermato la partnership ed ha lanciato in Cina la nuova line up da 14″ e 15″ con Ryzen Serie 4000 ed un prezzo competitivo.

Huawei MateBook D 14 e 15 2020: Ryzen 5/7 Serie 4000 e 16 GB per tutti i modelli ad un prezzo molto interessante

Design e specifiche

Se guardiamo al design, il rinnovato Huawei MateBook D 2020 sia nella configurazione da 14″ sia da 15″ rimane sostanzialmente invariato, mantenendo un form factor ormai riconoscibilissimo. Quello che cambia sta al suo interno, specie nel chipset, dato che ci troviamo davanti alla nuova, potentissima configurazione AMD Ryzen Serie 4000, sia con Ryzen 5-4500U Esa-Core, sia con Ryzen 7-4700U Octa-Core, coadiuvati dalle GPU Radeon RX Vega 6 e 7, con 16 GB di RAM DDR4 Dual-Channel (per tutti i modelli) e 512 GB di SSD. Il display è sempre l'ottima soluzione IPS Full HD 16:9 con supporto al filtro di protezione per gli occhi.

Molto comodo anche il caricabatterie con uscita Type-C (che qui può fungere da ricarica e trasferimento dati) da 56 Wh, leggero e perfettamente pensato per la mobilità. Non manca una webcam in HD, la connettività Bluetooth 5.0, Wi-Fi Dual-Band. Comoda anche la tastiera full-size.

MateBook D 14/15 2020 Ryzen Edition – Prezzo e disponibilità

Ma quanto costano le nuove soluzioni notebook di Huawei? I MateBook D 14/15 2020 Ryzen Edition hanno un prezzo che parte da 4099 yuan (498€) per la configurazione R5-4500U da 14″, mentre la 15.6″ ha un costo di 4199 yuan (510 euro). Per le configurazioni con R7-4700U il prezzo è di 4599 (558€ al cambio) e 4699 yuan (571€). Sicuramente prezzi ben inquadrati per ogni mercato, considerato che arriveranno come ogni anno anche in Europa ed in Italia (dove ricordiamo costeranno sempre un po' in più causa tasse d'importazione).

