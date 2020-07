Huawei, con la sua gamma MateBook, ha creato una seria alternativa ai prodotti di altri competitor che fanno delle soluzioni PC la loro arma principale. Dopo aver lanciato sul mercato italiano i nuovi e prestanti MateBook X Pro 2020 Intel e MateBook 13 2020 AMD, il colosso cinese ha portato nel nostro paese anche il MateBook 14 con processore Intel, che si inserisce perfettamente nella fascia medio-top gamma per specifiche, prestazioni, design e prezzo.

Huawei MateBook 14 Intel: tutto quello che c'è da sapere

Design e specifiche

Il nuovo MateBook 14 con chipset Intel è un bel concentrato di eleganza e prestazioni sotto scocca di spessore. Infatti, il frame metallico di cui è dotato gli dona un aspetto decisamente premium, in più è dotato di un display FullView da 14″ con rapporto 3:2 e risoluzione 2K+ (2160 x 1440 pixel) da 185 ppi che supporta il 100% della gamma di colori sRGB. Nella soluzione top con Intel Core i7 inoltre, il display è una soluzione multi-touch, ottima per i creator in mobilità. Inoltre, il form factor è davvero ultrasottile, in quanto le dimensioni sono di soli 307,5 x 223,8 x 15,9 mm con un peso di 1.53 kg. Non manca inoltre il sensore d'impronte.

Passando alle specifiche hardware interne, troviamo un chipset Intel Core di decima generazione i5/i7 accompagnato da una GPU di livello come la NVidia MX350 da 2 GB GDDR5. In più, il sistema di raffreddamento è affidato alle ventole Shark Fin Fan 2.0. Per quanto riguarda le memorie, possono essere da 8 o 16 GB di RAM DDR4 Dual-Channel, mentre lo storage è appannaggio di una SSD da 512 GB PCIe. Per quanto riguarda l'autonomia, troviamo una batteria da 56 Wh ricaricabile tramite alimentatore da 65W dotato di tecnologia Huawei SuperCharge.

Huawei MateBook 14 Intel ufficiale in Italia – Prezzo e disponibilità

Il nuovo MateBook 14 Intel è già disponibile in Italia sul Huawei Store, presso l'Experience Store di Milano e nelle principali catene di distribuzione elettronica in due versioni: una con Core i7/MX350/16 GB RAM/512 GB/display touch ad un prezzo di 1299€ ed un'altra con Core i5/8GB/512GB/MX350 ad un prezzo di 999€.

