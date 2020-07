Huawei Mate V immaginato in un concept render 3D

Le soluzioni smartphone foldable, volenti o nolenti, sono state quelle più attese dell'ultimo anno e tra quelle uscite, il pubblico si divide ancora tra quelle a libro o quelle con form factor clamshell. Tra questi, uno dei pieghevoli più attesi degli ultimi giorni è proprio Huawei Mate V, la prima soluzione a conchiglia del brand, svelato giusto qualche giorno fa da un brevetto. Proprio per questo, un utente lo ha immaginato in un video concept render.

Huawei Mate V: ecco come è immaginato nel concept render 3D

Il video concept realizzato dallo YouTuber Concept Creator riporta il Huawei Mate V immaginato ispirandosi quasi completamente al brevetto ufficiale, ma il colpo d'occhio una volta colorato e realizzato in 3D è ovviamente di tutt'altra pasta. Il creator lo immagina con un modulo fotocamera posteriore quadruplo, con un piccolo display sottostante che funge da visualizzatore di notifiche. Non manca il notch centrale sul display, con tanto di selfie camera e capsula auricolare.

In più, possiamo notare come la piegatura nasconda perfettamente la cerniera che mostra il logo di Huawei, ma anche la livrea, presumibilmente in vetro, è riportata con colori molto belli come un verde cangiante, blu ed un classico nero, oltre ad una finitura bronzea molto particolare.

Ovviamente, seppur molto realistico, il prodotto resta un concept render, e non sappiamo se effettivamente il Mate V sarà definitivamente così. Ma se lo fosse, ci troveremmo di fronte ad uno dei più bei dispositivi prodotti dal brand e nel suo settore.

