Huawei Mate 40 è ormai diventato lo smartphone più atteso del 2020: vuoi per tutto quello che c'è dietro per farlo arrivare sul mercato, vuoi perché sarà portatore di novità in casa Huawei e vuoi perché la scheda tecnica – che è stata rivelata pochi giorni fa insieme al presunto prezzo – è di tutto rispetto. Ad aumentare l'hype in ogni caso, sono gli ultimi concept render riportanti la forma del display waterfall iperbolico, che dona allo smartphone un apparel premium.

Huawei Mate 40: i concept render mostrano un display waterfall totale, ma dove sono le selfie camera?

Se diamo un'occhiata ai render di Mate 40 postati sul web in queste ore, ci rendiamo conto che siamo vicinissimi alle indicazioni riportate dal leaker più attento alla gamma flagship di Huawei, RODENT950. Infatti, fu lui per primo a rivelare il display waterfall iperbolico qualche settimana fa, confermato poi da un pannello (ma pare sia in realtà una pellicola protettiva) mostrato in un altro leak.

Andando a scrutare poi gli altri dettagli del render, notiamo che le estremità in alto ed in basso sono squadrate, forse proprio per seguire la curvatura del display, rendendolo quasi un lingottino. Visibile poi la cassa audio sottostante accanto all'ingresso type-C ed anche il jack audio, che dalla scheda tecnica trapelata sarà appannaggio di Huawei Mate 40.

Quello che lascia dubbi però, è l'assenza da questi render di selfie camera, che dovrebbe essere addirittura in soluzione doppia, ma che qui non compare. Errore di progettazione o Huawei ci nasconde qualcosa? Certo è che se fosse così, il prezzo non sostenuto di Mate 40 e 40 Pro non sarebbe poi così fuori fuoco.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu