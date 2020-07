Huawei, che da due mesi si sta affermando come leader di mercato nel settore smartphone, sta lavorando senza sosta per offrire l'esperienza migliore possibile con il prossimo Mate 40 Pro. Il prossimo flagship del colosso cinese infatti, riceve quotidianamente rumor sempre più interessanti, come in merito al display o alla fotocamera frontale. Proprio in merito alla parte frontale, si aggiungono novità circa il riconoscimento facciale in 3D, che secondo nuovi leak potrebbe permettere anche i pagamenti.

Huawei Mate 40 Pro: il riconoscimento del volto in 3D per i pagamenti digitali

A lanciare l'indiscrezione è stato l'ormai noto leaker Teme (o RODENT950, se preferite) che già nei giorni scorsi aveva parlato del refresh rate del display degli stessi Mate 40/40 Pro. Stavolta invece, ha postato l'immagine di quello che sarà il frontale del prossimo top gamma premium di Huawei, mostrando un notch con fotocamera anteriore doppia (e quindi niente camera sotto il display) spiegando che di fianco a questi moduli vi saranno i sensori per il riconoscimento del volto in 3D, ma questi saranno effettivamente sotto il pannello.

Questi sensori, oltre appunto ad una funzione di sicurezza, dovrebbero avere la possibilità di autorizzare i pagamenti digitali, semplicemente riconoscendo il volto. Questa tecnologia non è inedita per Huawei e specialmente per la serie Mate (20 e 30 erano già dotati di questa funzione), ma i rumor alimentano il fatto che sarà sicuramente molto più affidabile e veloce.

Ormai pare chiaro che Huawei punti esplicitamente a cementificare le proprie implementazioni per i suoi flagship, in modo da alzare il livello qualitativo con feature già molto prestanti, ma sicuramente migliorate dal punto di vista della stabilità.

