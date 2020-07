Huawei Mate 40: la certificazione 3C conferma la ricarica da 66W

A pochissima distanza dall'arrivo del caricatore di Xiaomi da 120W, l'ente certificativo 3C ha aggiunto al suo database anche un'altra soluzione legata ad uno dei colossi cinesi della telefonia. Stiamo parlando di Huawei, con la pubblicazione dei dettagli relativi ad un caricabatterie da 66W, quasi sicuramente dedicato ai nuovi Mate 40 e 40 Pro in arrivo nel corso dei prossimi mesi.

Huawei Mate 40: il caricabatterie ha 66W ha ricevuto la certificazione 3C

Attualmente i modelli P40 Pro e Pro+ presentano il supporto alla ricarica SuperCharge da 40W, di conseguenza è abbastanza palese che un simile salto in avanti non possa che essere dedicato alla fascia premium. I prossimi dispositivi del brand cinese saranno Huawei Mate 40 e 40 Pro, quindi è probabile che il caricabatterie da 66W (11V 6A, compatibile anche con 10V 4A) certificato faccia riferimento ad uno dei modelli o entrambi.

Stando ad alcune indiscrezioni provenienti dai media cinesi, pare che il colosso asiatico potrebbe avere delle sorprese in serbo per gli appassionati. Si parla della ricarica ultra rapida da 100W (magari a bordo del modello Pro), ma al momento la cosa ha il sapore di un semplice rumor; inoltre pare che potrebbe trattarsi di una soluzione dedicata ai notebook, ma anche in questo caso si brancola nel buio. Circa la batteria a bordo dei nuovi modelli Huawei Mate 40 e Mate 40 Pro, per ora non sono presenti conferme e restiamo in attesa di ulteriori novità.

In merito al lancio dei due top di gamma – invece – le voci in merito ai presunti ritardi nella produzione sarebbero state smentite, ergo è molto probabile che il debutto sia fissato peri l mese di ottobre.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu