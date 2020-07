Per Huawei questo periodo è molto florido di notizie e leak in merito ai suoi prodotti, soprattutto smartphone. Dopo l'ondata di rumor per il prossimo Mate 40, 40 Pro e le prime avvisaglie del prossimo foldable Mate V, arriva un leak molto interessante su un presunto mid range non ancora rilasciato, che sarà dotato di tripla camera circolare e Kirin 820 5G. Che sia il prossimo Mate 40 Lite?

Huawei: svelato smartphone con tripla camera circolare e Kirin 820 5G, è Mate 40 Lite?

A far sorgere i dubbi su questo nuovo mid range ci pensa il leaker di Weibo Digital Jun, che posta la foto di uno smartphone non ancora annunciato con modulo tripla camera circolare (in stile Mate 30 Pro) che dovrebbe montare un chipset 5G Kirin 820 a 7 nm, quindi che rientra ancora nel novero delle soluzioni HiSilicon Kirin. Inoltre, secondo altri rumor, avrà un display full-screen con selfie camera pop-up e lettore d'impronte laterale. Non mancano poi memorie da 8 GB di RAM e 128 GB di storage.

A dare uno sguardo allo scatto, il form factor non trasmette una sensazione premium, ma potrebbe essere sicuramente molto interessante per chi cerca un prodotto nella fascia media che possa garantire stabilità. Proprio per questo, tutti questi indizi ci inducono a pensare che possa trattarti del futuro Huawei Mate 40 Lite, di cui ad oggi non si era ancora minimamente parlato.

Per capire se l'indiscrezione ci porterà alla versione media della gamma Mate 40, dovremo attendere le prossime settimane, ma sicuramente non resteremo a mani vuote, seppur venisse presentato con un altro nome.

