Huawei Mate 20 X e Mate X/XS ricevono la EMUI 10.1

Continua senza sosta l'opera di espansione del proprio software EMUI 10.1 da parte di Huawei. In questi giorni di metà luglio l'aggiornamento sta facendo il suo debutto a bordo di altri tre terminali: Huawei Mate 20 X ed il duo pieghevole Mate X e XS. Dopo il roll-out sulla famiglia Mate 20 e Mate 20 X 5G, anche la versione 4G del gigante con pennino si sta aggiornando. Al contempo, anche i due pieghevoli non potevano esimersi dall'aggiornarsi, trattandosi di veri e propri top di gamma.

L'aggiornamento con la EMUI 10.1 debutta su Huawei Mate 20 X e il duo Mate X/XS

Come in tutti i precedenti casi, anche l'aggiornamento alla EMUI 10.1 per Huawei Mate 20 X 4G parte dall'Asia, laddove Huawei ha la sua madre patria. Si tratta della release EMUI 10.1.0.245 da 4.55 GB, leggermente superiore alla 215 arrivata sul modello 5G. Fra le novità troviamo l'Always-on Display a colori, Multi-Window, Ricarica Smart, Huawei Browser, nuove animazioni per il sensore ID e le patch di giugno.

Nel mentre si vocifera su come potrebbe essere il secondo modello, Huawei Mate X/XS passano alla EMUI 10.1, dopo essere arrivati rispettivamente con Android 9 Pie ed EMUI 9.1 e Android 10 ed EMUI 10. Per entrambi è in roll-out la EMUI 10.1.0.118 da 4.43 GB. In tutto ciò, c'è anche chi sta trovando problemi non da poco con l'aggiornamento alla EMUI 10.1. Diverse segnalazioni parlano di problemi legati all'autonomia dopo aver installato l'ultimo firmware.

