Huawei Maimang 9: annunciata data di uscita e prezzo del 5G con Dimensity 800

Dopo essere stato in bilico con la nomenclatura Enjoy 20s, sappiamo finalmente che il prossimo Huawei sarà il Maimang 9. Il nuovo mid-range 5G del brand ha ricevuto oggi l'annuncio della data di uscita e del prezzo, confermando inoltre la risoluzione della fotocamera principale.

Huawei Maimang 9: tutto su data di uscita, prezzo e prime specifiche

Dal poster pubblicato sul proprio profilo Weibo, Huawei annuncia che il nuovo Maimang 9 (storicamente collegato alla serie Mate Lite, ma bisognerà vedere ora come e se arriverà in Occidente) ha una data di uscita fissata – in Cina – per il prossimo 27 luglio 2020. Il poster inoltre, conferma che sarà uno smartphone 5G.

Per quanto riguarda il design, Huawei Maimang 9 si conferma come mostrato dal TENAA e dal retailer cinese China Telecom, quindi con fotocamera tripla a semaforo, il cui sensore principale sarà da 64 MP, con annesso sensore grandangolare da 8 MP ed un sensore di profondità 2 MP.

Sempre dal listino di China Telecom abbiamo anche il chipset MediaTek Dimensity 800 ed il possibile prezzo di partenza del prossimo Huawei Maimang 9, che sarà di 2199 yuan, circa 270€, andandosi a posizionare quindi tra i più economici 5G del brand (ma potrebbe essere addirittura battuto dal prossimo Enjoy 20).

