Huawei Maimang 9 5G: tutto su design, specifiche e prezzo prima del debutto

Il dispositivo siglato TNN-AN00, già protagonista di ricche indiscrezioni (che trovate qui) torna sul portale del TENAA, stavolta con immagini e specifiche complete. Lo smartphone arriverà sul mercato cinese come Huawei Maimang 9 5G. Inizialmente chiamato Enjoy 20s, fratello minore del modello Pro lanciato a giugno, non è dato di sapere se questo nome sarà utilizzato in altri mercati oppure se si è trattata di una semplice svista dei leaker cinesi. Comunque, di seguito trovate tutto quello che sappiamo finora, tra leak e conferme, su specifiche, prezzo e disponibilità di Huawei Maimang 9.

Aggiornamento 25/07: aggiunti tutti i dettagli sul nuovo medio di gamma 5G di Huawei, prima del debutto fissato per il 27 luglio.

Huawei Maimang 9: tutto quello che sappiamo sul nuovo smartphone 5G

Design e caratteristiche

Il TENAA ci ha offerto una panoramica completa del device ed ora ci si mette anche lo store cinese Tmall, presentandoci un dispositivo caratterizzato da un ampio di display da 6.8″ Full HD tutto schermo grazie all'utilizzo di un foro nell'angolo in alto a sinistra. All'interno dello stesso troviamo una selfie camera da 16 MP. Il retro di Huawei Maimang 9 5G offre una tripla fotocamera con un sensore principale da 64 MP; il lettore d'impronte è assente sulla cover ed è integrato nel pulsante di accensione lungo il lato destro.

Il portale non specifica l'identità del chipset, svelando solo la presenza di una soluzione octa-core con una frequenza massima di 2.0 GHz. Probabilmente si tratterà del MediaTek Dimensity 800, modello 5G già equipaggiato a bordo del modello Enjoy 20 Pro. Di seguito trovate tutte le specifiche riportate dal TENAA e dallo store Tmall, mentre in alto i render ufficiali del device (in tre colorazioni).

Specifiche

dimensioni di 170 × 78.5 × 8.9 mm per un peso di 212 grammi;

display da 6.81″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) con rapporto in 20:9 e punch hole;

processore octa-core fino a 2.0 GHz (presumibilmente Dimensity 800);

6/8 GB di RAM;

128 GB di storage espandibile tramite microSD;

lettore d'impronte digitali laterale;

tripla fotocamera da 64 + 8 + 2 MP;

selfie camera da 8 MP;

supporto Dual SIM 5G, Bluetooth, Wi-Fi;

batteria da 4.300 mAh con ricarica rapida da 22.5W;

sistema operativo Android 10 sotto forma di interfaccia EMUI 10.1.1.

Huawei Maimang 9 5G è dietro l'angolo – Data di uscita e indiscrezioni sul prezzo

Al momento mancano indiscrezioni circa il possibile prezzo di Huawei Maimang 9: tuttavia, viste alcune specifiche leggermente al di sopra del modello Enjoy 20 Pro – lanciato di recente in patria – potremmo ipotizzare una cifra di partenza intorno ai 2.299 yuan, circa 287€ al cambio. Ovviamente si tratta esclusivamente di un'ipotesi e non appena ne sapremo di più provvederemo ad aggiornare questo articolo.

Per quanto riguarda la data di presentazione, Maimang 9 5G debutterà ufficialmente il 27 luglio: manca quindi pochissimo al lancio. Secondo quanto riportato dallo store Tmall, il dispositivo arriverà nelle versioni da 6/128 GB e 8/128 GB, nelle colorazioni Qijing Forest, Sakura Snow Clear Sky e Magic Night Black (tutte visibili nelle immagini presenti all'interno dell'articolo).

