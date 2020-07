Da quando le applicazioni sviluppate per HMS sono ormai il pane quotidiano, Huawei è sempre alla ricerca di sviluppatori – diventati comunque tantissimi – che continuino ad innovare un ecosistema via via più completa. Proprio per questo, ha indetto il contest globale Apps UP che premia le app più innovative, con premi molto intriganti fino ad 1 milione di dollari.

Huawei: fino ad 1 milione di $ per le app più innovative del contest Apps UP

Il HMS App Innovation Contest “Apps UP” mira ad incentivare gli sviluppatori al fine di creare app sempre più innovative per l'esperienza d'uso giornaliera dei dispositivi Huawei. Il contest si svolgerà su una piattaforma dedicata proprio agli addetti ai lavori in cinque regioni continentali: Europa, Asia zona Pacifico, Medio Oriente, Africa ed America Latina più la Cina, paese ovviamente d'origine.

Le applicazioni verranno premiate da cinque diverse categorie: Miglior App, Miglior Gioco, Migliore App di Impatto Sociale, l'App Più Popolare e le Menzioni d'Onore. Il premio, per chi si adopererà al contest Apps UP, è molto interessante: infatti, ai vincitori sarà riservato un grosso premio fino ad 1 milione di $, cifra difficilmente rifiutabile, insomma.

E voi, siete sviluppatori e volete tentare la sorte? Avete quello che per voi è il gioco del secolo e volete proporlo, o una nuova App di messaggistica che potrebbe essere migliore di Telegram? Il contest di Huawei Apps UP potrebbe fare al caso vostro!

