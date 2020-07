Huawei: HarmonyOS 2.0 arriverà a settembre su PC, orologi ed automobili

Il sistema operativo che Huawei ha lanciato nel 2019 compie mese dopo mese passi da gigante: HarmonyOS infatti, è pronto per approdare su dispositivi di uso quotidiano, con la sua versione 2.0. Ma quando arriverà questa nuova versione del software? Secondo le ultime notizie, approderà a settembre.

HarmonyOS 2.0: Huawei vuole lanciarlo l'11 settembre 2020 e lo porterà su PC smartwatch e automotive

Secondo quanto raccolto dai media cinesi, Huawei ha intenzione di presentare la seconda versione del suo sistema operativo al HDC 2020 (la conferenza per sviluppatori), che già l'anno scorso pare aver rivoluzionato il concetto con cui va intesa l'azienda. HarmonyOS 2.0 sarà un grosso passo in avanti rispetto alla prima versione del software, che è stato destinato a prodotti per schermi smart e lato server: infatti, esso verrà portato su indossabili come smartwatch, sui PC – di cui vi abbiamo parlato poco tempo fa – e sulle soluzioni automotive. Il primo prodotto di cui conosciamo l'introduzione certa del nuovo sistema sarà Mate Watch.

L'azienda però, guarda già in avanti e progetta di lanciare la terza versione di Harmony OS nel 2021 portandolo su speaker, cuffie, occhiali VR e tanti altri dispositivi. Ancora nessuna menzione però sugli smartphone. Di sicuro, arriveranno tante soluzioni con il marchio Huawei HarmonyOS, come certificato dalle richieste di marchi registrati da parte della compagnia cinese. Ma quando si terrà l'evento per sviluppatori di Huawei? Il HDC 2020 avrà luogo il prossimo 11 settembre 2020.

