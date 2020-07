Huawei pare aver superato il recente periodo di pandemia alla grande, vista la risposta di mercato in più settori, come può essere quello smartphone oppure per gli smartwatch, dove il colosso cinese sta letteralmente volando. Ma quali sono però i piani per il futuro del brand? La risposta può riassumersi in un'unica sigla: 5G, ma sarebbe riduttivo rispetto alle parole del Chairman Guo Ping.

Guo Ping: il futuro di Huawei spinto principalmente dal 5G

A parlare del futuro della compagnia ci pensa proprio uno dei suoi dirigenti di spicco, Guo Ping, che parla di come il 5G – su cui l'azienda punta tantissimo anche nelle infrastrutture – sarà l'elemento portante delle prossime azioni di Huawei. Infatti, il marchio cinese si concentrerà sempre più nelle settore delle applicazioni industriali al fine di fornire il meglio della tecnologia 5G ai propri partner commerciali. Per lo stesso Guo, la tecnologia dati attuale permetterà all'economia di uscire dall'emergenza COVID-19 nel modo più rapido possibile, grazie agli sforzi degli operatori telefonici ed informatici.

Non solo per le industrie, ma anche nel settore dell'educazione digitale, per gli uffici e l'intrattenimento: Huawei crede fortemente all'idea che una tecnologia di connessione così rapida possa garantire servizi molto affidabili per quanto riguarda AI, Cloud e trasferimento di dati in larga scala. Lo stesso brand inoltre, continuerà a supportare l'Open Source al fine di sviluppare al meglio la comunicazione globale, in qualsiasi settore, senza distinzione di funzioni.

