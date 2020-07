Huawei: il ban potrebbe influenzare i servizi gaming come Google Stadia e Microsoft xCloud

Il rallentamento degli ultimi mesi in merito all'installazione delle infrastrutture 5G sta portando gli utenti a non sentire una seria necessità di una connessione più veloce, semmai sta portando a stancarli. E questa lentezza potrebbe dipendere proprio dal fatto che sempre più paesi vogliono Huawei fuori dai giochi per la nuova tecnologia e questo ovviamente li obbliga a trovare soluzioni alternative non sempre economiche e convincenti. Questa situazione inoltre, sta portando i servizi gaming streaming come Google Stadia e Microsoft xCloud a non esprimersi al meglio delle loro potenzialità.

Huawei: senza il suo 5G Google Stadia e Microsoft xCloud potrebbero mostrare il loro potenziale in ritardo, ma non ci perderanno

Il problema che si pone per questi servizi è il fatto che le connessioni globali sono ancora (spesso totalmente) sotto copertura 4G e talvolta in 3G, la cui abolizione era nei piani per i prossimi mesi. E sebbene Stadia e xCloud vadano comunque bene sotto Wi-Fi e 4G, per poter godere di un'esperienza di gioco streaming per come è stata progettata, c'è necessità che il 5G venga implementato in maniera stabile ed è quello che era nelle idee di Huawei. Peccato che, se i paesi con maggiore necessità di connessione e maggiore capacità di utenza come USA e Regno Unito cercano soluzioni diverse da quelle del colosso cinese e potrebbero volerci anni per averle, è chiaro che il processo di ottimizzazione dei servizi gaming va in ritardo con i tempi.

Tutto questo però, secondo gli analisti di App Annie & Sensor Tower non porterà ad una seria perdita di rendita, in quanto il futuro è proprio proiettato verso queste soluzioni di gioco. E soprattutto, se Google Stadia e Microsoft xCloud dovranno attendere che si risolvano le questioni in merito a Huawei, il gaming mobile non risentiranno affatto del ritardo per il 5G, in quanto sono progettati per natura per essere lanciati anche con connessioni base. Insomma, il futuro del nostro divertimento è salvo.

