Le gesture di EMUI su Huawei sono meglio di quelle di iPhone, parola di Yu Chengdong

La comodità delle gesture accompagna gli utenti nei propri smartphone ormai da anni, ma poche interfacce restituiscono un'esperienza davvero completa in merito. Se pensiamo ad iOS, quelle di iPhone sono sicuramente molto apprezzate, ma pare che in Android ci sia un brand che restituisce un uso più soddisfacente e quello è Huawei con l'EMUI. Almeno secondo le parole del CEO del Consumer Business, Yu Chengdong.

Huawei: Yu Chengdong introduce le gesture di navigazione della EMUI, definendole migliori di quelle di iPhone

Ma come spiegare che le gesture della EMUI di Huawei sono meglio che su iOS? Yu Chengdong ce le mostra in un post su Weibo, guidandoci nelle varie modalità. La prima, quella più semplice, per tornare alla scheda precedente si attua facendo uno swipe da sinistra o da destra dal bordo dello smartphone verso l'alto. La seconda è quella per tornare alla home, facendo un semplice swipe up dal basso. Per poter selezionare la scheda che si vuole utilizzare, bisogna fare uno swipe up prolungato. Infine, facendo uno swipe prolungato dai bordi verso l'interno si può entrare nella modalità multi-window.

Questo, secondo Yu Chengdong ha convinto tanti utenti a preferire Huawei e la EMUI rispetto ad iOS, proprio per la fluidità con cui si possono utilizzare le gesture. In più, il CEO del settore Consumer Business ha illustrato come l'applicazione Phone Clone possa permettere il passaggio facile dei dati da un iPhone ad uno smartphone Huawei in pochissimi minuti.

E voi, avete modo di confermare le dichiarazioni di Yu Chengdong, o preferite le gesture presenti su iOS?

