Huawei: la Francia non vieterà al brand di investire nel 5G

Un piccolo spiraglio per gli investimenti di Huawei potrebbe arrivare da uno dei maggiori paesi dell'Unione Europea: infatti, se il Regno Unito è ormai nel ciclone tra il ban imposto al colosso cinese ed i primi sentimenti di ripensamento, la Francia non è intenzionata a bloccare l'investimento sul 5G da parte del brand di Ren Zhengfei.

Huawei potrà investire sul 5G in Francia senza problemi, ma sarà monitorata

A dare la notizia in merito a Huawei è stata il Ministro delle Finanze francese Bruno Le Maire, che ha confermato che la compagnia cinese non avrà divieti per gli investimenti sulle infrastrutture per il 5G su suolo francese. Anche se, le aree sensibili saranno protette, in modo da non andare ad intaccare gli interessi della Francia e della sicurezza nazionale.

Alla Francia, si accoda poi la Germania, che il 14 luglio ha assicurato che neanche la Repubblica Federale Tedesca vieterà, per il momento, a Huawei di installare infrastrutture con la nuova tecnologia di connessione. L'eco di queste decisioni, ovviamente, è arrivato anche nel Regno Unito, in cui esponenti politici britannici, come l'ex deputato George Galloway, hanno espresso la loro preoccupazione in merito al ban, definendolo “autolesionismo nazionale”, dato che se la Cina dovesse mai reagire, potrebbe far crollare la già fragile economia della Gran Bretagna.

