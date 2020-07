Il dispositivo siglato TNN-AN00, già protagonista di ricche indiscrezioni (che trovate qui) torna sul portale del TENAA, stavolta con immagini e specifiche complete. Lo smartphone dovrebbe debuttare sul mercato cinese come Huawei Enjoy 20s, fratello minore del modello Pro lanciato a giugno: di seguito trovate tutto quello che sappiamo finora, tra leak e conferme dell'ente certificativo cinese.

Huawei Enjoy 20s: tutto sul nuovo smartphone, grazie alla certificazione del TENAA

Design e caratteristiche

Stavolta TENAA ci offre una panoramica completa del device, presentandoci un dispositivo caratterizzato da un ampio di display da 6.8″ Full HD tutto schermo grazie all'utilizzo di un foro nell'angolo in alto a sinistra. All'interno dello stesso troviamo una selfie camera da 16 MP. Il retro di Huawei Enjoy 20s (o presunto tale) offre una tripla fotocamera con un sensore principale da 64 MP; il lettore d'impronte è assente sulla cover ed è integrato nel pulsante di accensione lungo il lato destro.

Il portale non specifica l'identità del chipset, svelando solo la presenza di una soluzione octa-core con una frequenza massima di 2.0 GHz. Probabilmente si tratterà del MediaTek Dimensity 800, modello 5G già equipaggiato a bordo di Enjoy 20 Pro. Di seguito trovate tutte le specifiche riportate dal TENAA.

Specifiche

dimensioni di 170 × 78.5 × 8.9 mm per un peso di 212 grammi;

display da 6.8″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) con punch hole;

processore octa-core fino a 2.0 GHz (presumibilmente Dimensity 800);

4/6/8 GB di RAM;

64/128/256 GB di storage espandibile tramite microSD;

lettore d'impronte digitali laterale;

tripla fotocamera da 64 + 8 + 2 MP;

selfie camera da 16 MP;

supporto Dual SIM 5G, Bluetooth, Wi-Fi;

batteria da 4.200 mAh;

sistema operativo Android 10 sotto forma di interfaccia EMUI.

Huawei Enjoy 20s – Indiscrezioni su prezzo e disponibilità

Al momento mancano indiscrezioni circa il possibile prezzo di Huawei Enjoy 20s: tuttavia, viste alcune specifiche leggermente al di sopra del modello Pro potremmo ipotizzare una cifra di partenza intorno ai 2.299 yuan, circa 287€ al cambio. Ovviamente si tratta esclusivamente di un'ipotesi e non appena ne sapremo di più provvederemo ad aggiornare questo articolo. Lo stesso vale per la data di presentazione: voci di corridoio parlano di un lancio ad agosto, ma ad oggi mancano informazioni ufficiali.

