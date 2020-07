Huawei pare stia vivendo un momento di transizione che ha una sola certezza: una perenne crescita e l'uscita di nuovi prodotti. Se però le attenzioni sono per buona parte indirizzate verso i prossimi Mate 40, di cui poche ore fa abbiamo riportato le specifiche, il brand sta schierando una serie di mid range con i nuovi MediaTek Dimensity, come l'Enjoy 20 Pro del mese scorso e da poco su TENAA è comparso un nuovo smartphone con lo stesso Dimensity 800 ma dal display ancora più ampio.

Huawei: sul TENAA compare un nuovo smartphone 5G con MediaTek Dimensity 800, è l'Enjoy 20?

Qualche settimana fa, vi avevamo parlato di alcune voci riguardanti la versione standard del Huawei Enjoy 20 che sarebbe potuta arrivare proprio intorno al mese di agosto, ma di cui non si conoscevano troppo sulle caratteristiche, se non che avrebbe potuto avere un display OLED. Il TENAA però, potrebbe aver risolto l'arcano, riportando le specifiche di questo nuovo smartphone, che potrebbe corrispondere proprio al sopracitato Enjoy, che potrebbe avere un design molto in stile Mate.

Partendo dal display, troviamo una soluzione da 6.8″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel), che dal form factor potrebbe essere con drop notch o con pop-camera. Mentre se guardiamo al SoC di questo nuovo Huawei, troviamo il già citato MediaTek Dimensity 800 5G Octa-core ed una GPU Mali NATT MC4 (traducibile nella G57 MP4). Per quanto riguarda le dimensioni, il nuovo smartphone sarà da 170 x 78.5 x 8.9 mm per un peso di 212 grammi. Insomma, non sarà affatto piccolino. La batteria sarà poi una soluzione da 4300 mAh con ricarica rapida da 22.5W. Infine, sono stati riportati anche i sensori della fotocamera posteriore tripla da 64 + 8 + 2 MP presumibilmente con grandangolare e macro.

Sebbene manchi poco altro alla scheda tecnica, questo nuovo Huawei è ancora avvolto nel mistero e non ci resta che attendere ulteriori notizie. Certo è che la partnership con MediaTek sta iniziando a cementificarsi, segno che il colosso cinese voglia puntare fortemente sul chipmaker taiwanese che con la gamma Dimensity ha recuperato tanto terreno.

😍 Non prendere impegni per le ore 13.30 del 15 luglio, commenteremo il lancio diin compagnia di. Sveleremo alcune BOMBE esclusive, vi daremo dei codici sconti per lo store ufficiale e sopratutto uno Xiaomi Mi 10 al 50-% di sconto. Non puoi perderla! Tutti i dettagli qui QUI